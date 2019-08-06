"Ахмат" не будет продавать пиво на стадионе

"Ахмат" откажется от продажи пива на стадионе, сообщает РБК со ссылкой на вице-президента клуба Ахмеда Айдамирова. В июле в Госдуму был внесен законопроект, разрешающий продажу пива на стадионах.

- У нас на стадионе пиво продаваться не будет, а другие клубы должны решать сами, - сказал Айдамиров. - Что касается нас, то у себя на арене мы не допустим продажи пива. Это клубная позиция по данному вопросу.