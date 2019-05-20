"Ахмат" договорился с Семеновым о новом контракте

"Ахмат" договорился с защитником Андреем Семеновым о новом контракте. Соглашение рассчитано на три года. Об этом сообщает президент грозненского клуба Магомед Даудов в своем Instagram.

- Нас устраивает профессионализм Андрея Семенова и его хорошие человеческие качества. Мы легко договорились о новом контракте футболиста, который рассчитан на три года. Уверен, Андрей и дальше будет радовать болельщиков команды надежной игрой. Желаю ему всего самого хорошего, - написал Даудов в Инстаграме.

30-летний защитник выступает за грозненский клуб с 2014 года. На его счету 161 матч во всех турнирах, три гола и четыре результативные передачи.