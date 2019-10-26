«Ахмат» открыл счет в матче 14-го тура чемпионата России с «Арсеналом». Хавбек Исмаэл Силва сделал подачу справа, а защитник Андрей Семенов головой послал мяч мимо голкипера Егора Шамова.

Чемпионат России по футболу-2019/2020: турнирная таблица РПЛ, расписание матчей, онлайн-трансляции, календарь и результаты игр