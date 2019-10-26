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«Ахмат» — «Арсенал»: Семенов открыл счет в матче

16:52
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«Ахмат» открыл счет в матче 14-го тура чемпионата России с «Арсеналом». Хавбек Исмаэл Силва сделал подачу справа, а защитник Андрей Семенов головой послал мяч мимо голкипера Егора Шамова.

Ахмат — Арсенал Т

Чемпионат России по футболу-2019/2020: турнирная таблица РПЛ, расписание матчей, онлайн-трансляции, календарь и результаты игр

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 14-й тур. «Локо» — «Спартак», ЦСКА — «Динамо» и другие матчи




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