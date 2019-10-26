Стали известны стартовые составы «Ахмата» и «Арсенала» на матч 14-го тура российской премьер-лиги.

Встреча пройдет на стадионе «Ахмат Арена». Начало — в 16:30 по московскому времени.

Состав «Ахмата»: Городов, Уциев, Гиголаев, Семенов, Анхель, Иванов, Глушаков, Бериша, Роши, Исмаэл, Понсе.

Состав «Арсенала»: Шамов, Комбаров, Григалава, Беляев, Альварес, Горбатенко, Ткачев, Ломовицкий, Лесовой, Костадинов, Тудорие.

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