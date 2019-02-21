Агроном "Анжи Арены": "Зимой не включали подогрев из-за проблем с финансированием"

Агроном "Анжи Арены" Геннадий Иванов сообщил "СЭ", что для нормального функционирования газона на стадионе в Каспийске необходимо включить подогрев поле, который не работает из-за отсутствия финансирования. 10 марта "Анжи" в первом домашнем матче после зимней паузы должен принять московский "Локомотив".

– В каком состоянии сейчас находится поле на арене в Каспийске?

– Проблема в том, что мы не можем включить подогрев и довести температуру до 18 градусов. Тогда "включится" азот, и трава пойдет в рост. В целом, по плотности газона у нас поле неплохое. Подогрев не включают в связи с отсутствием необходимого финансирования. Сейчас над этим идет работа. Если в ближайшее время подогрев будет включен, поле будет в нормальном состоянии. Надеюсь, руководители клуба и стадиона договорятся как можно скорее.

– Зимой поле накрывалось?

– Смысла накрывать поле не было, так как не работал подогрев. Год назад, когда работал подогрев, мы подготовили хороший газон, никаких нареканий к нам не было, всем понравилось. Впрочем, серьезных заморозков зимой не было – около "-4" максимум. Где-то траву прихватило, но мы внесем удобрения, и все будет в порядке. На следующей неделе будет комиссия РПЛ, надеюсь, поле будет в удовлетворительном состоянии. (Александр Рогулев)