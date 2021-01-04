Агенты игрока «Бристоль Сити» прокомментировали интерес со стороны ЦСКА

Агентство Careers Management Group, представляющее интересы хавбека сборной Венгрии и британского «Бристоль Сити» Адама Надя, прокомментировало для «СЭ» информацию об интересе ЦСКА к игроку.

— Мы не можем подтвердить, что ЦСКА интересуется Адамом. Пока это неправда, — заявили в агентстве.

В сезоне-2020/21 Надь провел 15 матчей в составе «Бристоль Сити», на счету 25-летнего венгра 1 гол.

(Данил Алешин)