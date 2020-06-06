Агент Вагнера рассказал, когда решится будущее игрока. Он может перейти в ЦСКА

Эвандру Феррейра, представитель 35-летнего бразильского нападающего Вагнера Лав, сообщил «СЭ», что в начале следующей недели станет известно будущее футболиста.

— Вы узнаете в какой клуб, перейдет Вагнер, в понедельник или вторник, — сказал Феррейра. — Это все, что я могу сообщить.

Напомним, в пятницу издание Globoesporte сообщило, что Вагнер Лав расторг контракт с «Коринтианс» и в ближайшее время может вернуться в ЦСКА. В чемпионате Бразилии-2019 Вагнер сыграл 28 матчей и забил 5 мячей. (Гоша Чернов)