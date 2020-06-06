Агент утверждает: Зинченко мог получить российский паспорт

Агент Олег Еремин рассказал, что защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко мог получить российский паспорт, когда выступал за «Уфу». Футболист начал в российской команде профессиональную карьеру в начале 2015 года. В «Ман Сити» он перешел перед сезоном-2016/17.

— Я имел непосредственное отношение к трансферу Зинченко в «Уфу», — цитирует matchtv.ru Еремина. — Была ситуация, когда он приехал из Донецка и долгое время не мог здесь найти команду, мотался по просмотрам, играл в КФК. И причиной проблем был не уровень его подготовки и мастерства, а то, что клубы боялись заключать с ним договор, поскольку за этим следовали разбирательства с ФК «Шахтер» с неизвестными последствиями. Мне удалось убедить Шамиля Газизова в том, что последствия могут быть достаточно предсказуемыми, и имеет смысл рискнуть и взять этого парня как минимум на контракт.

Был разговор о том, что Зинченко может получить российский паспорт. Насколько я знаю, такое намерение было у родителей Саши и, соответственно, у него. Но потом процесс получения гражданства затянулся, и последовало приглашение в сборную Украины, и все вопросы отпали.