Агент: "Уфа" интересуется нападающим одесского "Черноморца" Вильхьяльмссоном

Форвард одесского "Черноморца" Арни Вильхьяльмссон входит в сферу интересов "Уфы", сообщил агент игрока Чезаре Маркетти. Контракт футболиста принадлежит польской "Термалике", за украинский клуб он играет на правах аренды.

– Я не думаю, что у "Черноморца" есть деньги, чтобы его купить, да и сам игрок хочет перейти на более высокий уровень. Например, киевское "Динамо" с интересом наблюдает за ним, как и другие украинские и зарубежные клубы, - цитирует агента Sport Arena. - Он полюбил Украину и хотел бы играть здесь. Одесса – великий город, Арни любит фанатов и сам клуб. Но он хочет играть на максимально высоком уровне, потому что он амбициозен и хочет вернуться в сборную Исландии. Киевское "Динамо", например, было бы переходом мечты для игрока в Украине. В настоящее время я веду переговоры с "Десной", "Карпатами", "Львовом" в Украине. Мне также сказали, что "Ворскла" заинтересовалась им. "Динамо" наблюдает за Арни. "Александрия" тоже увлечена им. В Польше им интересуется клуб Экстраклассы, а также "Уфа" в России. Крайова ("Университатя" - прим. "СЭ") в Румынии тоже рассматривает его. Главное для Арни — подняться на максимально высокий уровень.

25-летний исландец в сезоне-2018/19 провел 11 матчей за "Черноморец" и забил пять мячей.

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