Агент Смольникова: «Приятен интерес к Игорю со стороны «Рубина». Но на меня никто не выходил»
3 февраля 2020, 14:23
Александр Маньяков, агент защитника «Зенита» Игоря Смольникова, прокомментировал информацию о том, что интерес к его клиенту проявляет «Рубин». Нынешний контракт 31-летнего футболиста с питерцами рассчитан до лета.
— Очень приятно слышать, что «Рубин» интересуется Игорем. Это большой клуб. Но я про это не знаю. На меня никто не выходил. Конкретики нет. Узнал только сейчас из СМИ, — сказал Маньяков.
— Ведутся ли переговоры по новому контракту с «Зенитом»?
— Пока все тихо. (Виталий Айрапетов)
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