Агент Сигурдссона опроверг информацию об интересе "Наполи" к хавбеку ЦСКА

Магнус Агнар Магнуссон, владелец исландского агентства Total Football, клиентом которого является 19-летний полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон, опроверг информацию об интересе "Наполи" к футболисту красно-синих.

– Информация об интересе "Наполи" к Сигурдссону – слухи, – сообщил "СЭ" Магнуссон.

Арнор Сигурдссон перешел в ЦСКА из шведского "Норчепинга" в конце августа 2018 года, заключив контракт с армейцами на 5 лет. В текущем сезоне исландец провел 15 матчей в составе красно-синих, забил 3 мяча и отдал 2 голевых передачи. (Иван Торопцев)​