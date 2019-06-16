Агент Паулу Барбоза: "12 миллионов евро - нормальная цена за Зе Луиша"

Агент Паулу Барбоза, представляющий интересы нападающего "Спартака" Зе Луиша, допустил, что он может уйти в "Порту" за 12 миллионов евро.

– В Португалии уверены, что Зе Луиш перейдет в "Порту" в самое ближайшее время. Что думаете о возможной сделке?

– Трудно сказать. Это не спортивный, а чисто финансовый вопрос. Со спортивной точки зрения понятно, что "Порту" очень хотел бы подписать Зе Луиша. Тем более его там хорошо знают. И считают, что он вписался бы в игровую философию команды. Но, думаю, с финансовым вопросом могут возникнуть трудности.

– "Спартак" хотел бы 12 миллионов евро. Для "Порту" это серьезная сумма?

– За 12 могут договориться. Я бы не сказал, что это нормальная цифра, но клуб нуждается в нападающем, так что деньги приемлемые. (Юлия Яковлева)

Полностью интервью Барбозы