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Агент: «Останется ли Дриусси? Зависит от «Зенита»

12 января 2020, 16:48
Себастьян Дриусси. Фото ФК «Зенит»
Себастьян Дриусси. Фото ФК «Зенит»
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Эрнан Берман, представитель нападающего «Зенита» Себастьяна Дриусси, в разговоре с корреспондентом «СЭ» подтвердил, что его клиенту поступало предложение от «Интер Майами».

— Каковы шансы, что Дриусси покинет «Зенит» зимой?

— Не могу сказать. Все зависит от «Зенита», а не от Себастьяна.

— Вы получали предложение о трансфере от «Интер Майами». «Зенит» его отклонил?

— Месяца три назад действительно приходило предложение из Майами. Сейчас предложения нет.

Слухи вокруг возможного отъезда 23-летнего нападающего за рубеж появились в декабре. Ранее сам Дриусси подтвердил, что им интересовался клуб из Майами, который в этом году начнет играть в МЛС. (Гоша Чернов)

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