Агент опроверг интерес "Бешикташа" к Шюррле. Он будет в "Спартаке"

Инго Хаспел, представитель немецкого полузащитника Андре Шюррле, прокомментировал "СЭ" информацию о том, что "Бешикташ" может перехватить у "Спартака" хавбека.

В среду утром турецкое издание Takvim сообщило, что стамбульский клуб готов вступить в борьбу за немца, хотя он уже в Москве.

- Правда ли, что "Бешикташ" может перехватить Шюррле у "Спартака"?

- Нет, "Бешикташ" со мной не связывался, - ответил Хаспел.

Ранее "СЭ" сообщал, что Шюррле приехал в Россию во вторник, успешно прошел медобследование и выбрал 20-й игровой номер. В среду 31 июля "Спартак" должен официально объявить о переходе 28-летнего футболиста. (Гоша Чернов)