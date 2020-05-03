Агент оценил европейский опыт Слуцкого. Главное о работе тренера в «Халле» и «Витессе»

Агент Кристиан Эмиле, помогавший Леониду Слуцкому трудоустроиться в Англии, оценил уровень работы российского специалиста в европейских клубах.

— В «Халл Сити» обстоятельства сложились против Слуцкого, — цитирует агента «Российская газета». — Владелец клуба продал тем летом 14 игроков, команда была в первом дивизионе. Леониду нужно было построить все с нуля. Это не так легко. Что касается «Витесса», то голландский этап карьеры Слуцкого считают успешным. В дебютном сезоне он вывел команду в плей-офф. В следующем году клуб в какой-то момент шел первым в таблице, показывая очень яркий футбол. Но затем несколько лидеров получили травмы, что повлияло на результат. Еще один важный момент: это Слуцкий решил покинуть «Витесс». В клубе все хотели, чтобы он остался.

Уверен, европейские клубы будут интересоваться Слуцким. Он молод по тренерским меркам, харизматичен, у него неплохое резюме. Кстати, сразу после ухода из «Витесса» Леониду предложил контракт греческий АЕК, но он выбрал «Рубин». У казанцев большие амбиции. Ближайшее будущее Слуцкий связывает только со своей нынешней командой.