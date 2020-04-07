Известный агент Шандор Варга предположил, как пандемия коронавируса отразится на футболе. Многие клубы сокращают зарплаты своим игрокам и сотрудникам.

— Футболисты оценили инициативу очень позитивно, — приводит слова агента «Российская газета». — Вспомнилась история 2006 года, когда «Ювентус» вылетел из высшего дивизиона, а Буффон, Недвед и Дель Пьеро не просто остались в команде, а играли за ползарплаты. Такие поступки достойны уважения. Вообще футболисты и так много получают. Так что они обязаны в столь сложных ситуациях, как нынешняя, проявлять внимание и помогать другим людям.

Проблемы возникают уже сейчас. К примеру, мой игрок Тамаш Кадар перешел недавно из киевского «Динамо» в «Шаньдун Лунэн». Он уже получил китайскую визу, но не может вылететь туда. Наверное, странно слышать такое от агента — но я бы рекомендовал руководителям всех клубов направить энергию на воспитание собственной молодежи. Нужно уделять больше внимания таким ребятам, строить академии.

Но в мировом футболе топ-клубы редко обращают внимание на свои академии. Пандемия коронавируса — это повод немножко задуматься. И вместо того, чтобы покупать игроков со всего света, следить за своими ребятами. Это полезно не только для футбола, но и всего мира — нажать на паузу и переосмыслить определенные вещи. Мы станем чище, ответственнее.