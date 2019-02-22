Агент - о переходе Дивеева в ЦСКА: "Гончаренко хорошо знает Игоря"

Олег Еремин, представитель защитника "Уфы" Игоря Дивеева сообщил "СЭ", что 19-летний футболист переходит в ЦСКА.

- Скорее всего, Игорь перейдет в ЦСКА. Все вопросы уже согласованы. Остались только мелкие детали, нюансы,- сказал Еремин.

- Это полноценный трансфер?

- Комплексный. Аренда с последующим правом выкупа.

- Как давно ЦСКА вышел нас и "Уфу" по поводу Игоря?

- Переговоры шли перманентно. Гончаренко хорошо знает возможности Дивеева. То есть интерес был и раньше. Почему трансфер происходит сейчас? Наверное, самое интересное бывает на флажке (смеется).

- Сам Дивеев готов к такому вызову? Он все-таки не является игроком основы "Уфы"...

- Безусловно, ему еще нужно расти, прогрессировать. Но вопрос заключается еще и в другом.

- В чем же?

- Есть ли условия для этого роста? Если тренер в полной мере не доверяет футболисту, то у меня и у игрока есть расчет на то, что Гончаренко будет больше давать шансов Игорю. Надеемся, что в ЦСКА при поддержке Виктора Михайлович Дивеев быстрее вырастет.

- То есть Гончаренко дал вам понять, что Дивеев будет выходить на поле в составе ЦСКА во второй части сезона?

- Трансфер не может состояться без интереса тренера к игроку. Гончаренко его знает. Конечно, надо пробовать. Но мы понимаем, что конкуренцию никто не отменял. Дивеев переходит в большой клуб. Если докажет свою состоятельность, будет играть. Все будет зависеть от него.

- Лондонский "Арсенал" этой зимой обозначал свой интерес к Дивееву? Предпринимал какие-то попытки?

- Что вы подразумеваете под попытками?

- Звонил, предметно интересовался?

- Некое внимание было.

- Дошло ли дело до переговоров?

- Переговоры шли, но до конкретики дело не дошло.

- Насколько легко "Уфа" рассталась с Дивеевым?

- Достаточно легко. Будем надеяться, что сделка сегодня будет завершена и все пройдет без шероховатостей. (Виталий Айрапетов)

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