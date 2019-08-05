Агент Мака рассказал, где футболист может продолжить карьеру

Агент полузащитника "Зенита" Роберта Мака Юрай Венглос рассказал о вариантах продолжения карьеры для своего клиента. Ранее сообщалось, что в связи с переходом Малкома он может покинуть клуб.

- Есть интерес из Испании, России и от стамбульского клуба в Турции (ранее сам Венглос заявил, что это "Бешикташ" - прим. "СЭ"). Мы хотим, чтобы Мак перешел туда, где он будет регулярно играть, - цитирует агента sporx.com. - К нему есть интерес из Америки и Саудовской Аравии, но он хочет остаться в Европе. Мы попробуем найти ему лучший вариант в Европе.

28-летний словак играет за "Зенит" с 2016 года, его действующий контракт рассчитан до 2020 года. Всего за клуб он провел 63 матча, забил 12 мячей и сделал 10 результативных передач.

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