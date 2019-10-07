Агент Луческу подтвердил факт переговоров с «Динамо»

Агент бывшего тренер «Зенита» Мирчи Луческу Аркадий Запорожану в интервью «СЭ» подтвердил, что 74-летний румынский специалист может возглавить «Динамо».

— Контакты с «Динамо» действительно были. Я приезжал в Москву, а Мирча — нет.

— Так о чем вы договорились в ходе встречи с представителями «Динамо»?

— Мы обозначили свою заинтересованность в сотрудничестве. Теперь ждем конкретного предложения от «Динамо». Мы обозначили, что нам бы хотелось от клуба. «Динамо» в свою очередь выразило свои пожелания. Посмотрим, что будет дальше.

Предыдущий главный тренер Дмитрий Хохлов покинул «Динамо» в субботу, 5 октября, после того, как бело-голубые проигралина выезде «Оренбургу» (0:2) в матче 12-го тура премьер-лиги. «Динамо» занимает 15-е место в турнирной таблице, имея в активе 10 очков. Как ранее сообщал «СЭ», в «Динамо» не планируют затягивать с решением по новому главному тренеру — он должен руководить командой уже на следующем матче с «Краснодаром» 20 октября.

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