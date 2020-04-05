Агент: «Кристал Пэлас» сохранил интерес к Чалову

Известный футбольный агент Шандор Варга поделился мнением о нападающем ЦСКА Федоре Чалове. Он рассказал об интересе «Кристал Пэлас» к форварду.

— Чалов — молодец, — цитирует агента «Российская газета». — В таком возрасте получить предложение от клуба «Кристал Пэлэс"АПЛ в размере 25 миллионов фунтов, привлечь внимание одного из лучших тренеров мира — это знак качества. Что касается планирования или мыслей о будущем, то в футболе невозможно что-то загадывать наперед.

— Давайте объективно: в «Кристал Пэлас» в линии нападения играют Уилфрид Заа, Джордан Айю, в запасе сидит экс-форвард «Ливерпуля» Кристиан Бентеке. Уверены, что Чалов попадал бы в стартовый состав такой команды?

— А вы думаете «Кристал Пэлас» заплатил бы 25 миллионов фунтов за игрока, чтобы посадить его на скамейку? Нет, конечно. Трансфер Чалова стал бы рекордным в истории клуба. Это о многом говорит.

— Интерес Ходжсона к Чалову сохранился?

— Конечно. Мы периодически общаемся с Роем. Забил Чалов 29 мячей или десять — это цифры. Но если серьезный клуб интересуется тобой, то смотрит не только на статистику. Может, футболист забил в этом сезоне меньше, но приносит команде больше пользы. Здесь нужен комплексный подход. Особенно если ты готов платить за игрока большие деньги, как в случае с Федором.