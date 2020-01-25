Агент Комличенко оценил уровень чемпионата Чехии

Агент новичка «Динамо» Николая Комличенко Александр Клюев в интервью «СЭ» отметил, что не стоит недооценивать уровень чемпионата Чехии.

В субботу «Динамо» объявило о подписании 24-летнего Комличенко. Форвард перешел из «Млады Болеслав». Срок контракта Николая с москвичами — 4,5 года.

— Большинство динамовских болельщиков позитивно оценивают приход новичка. Но порой раздаются и такие голоса: нечему радоваться, Комличенко забивал свои голы примерно на уровне ФНЛ.

— Так могут рассуждать только те люди, которые «ошиблись дверью», пытаясь давать экспертные оценки. Вспомните встречи «Виктории» с ЦСКА или «Спарты» с «Краснодаром» (чешские клубы по сумме двух матчей оказывались сильнее — прим. «СЭ»). Или более свежий пример — «Славия» на групповом этапе текущей Лиги чемпионов, где были ничьи с «Интером» и «Барселоной». А игрок этого клуба Соучек отказывается от переезда в РПЛ, поскольку видит себя в топ-чемпионате. Так что уровень первенства Чехии не стоит недооценивать. Уверен, Николай себя проявит в «Динамо». С нетерпением жду возобновления чемпионата России, чтобы в этом убедиться. (Константин Алексеев)

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