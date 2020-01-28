Агент Кокорина: «У Саши контракт с «Зенитом». Упоминать в разговорах «Сочи» не вижу смысла»

Агент и отчим форварда «Зенита» Александра Кокорина Кирилл Логинов прокомментировал информацию о том, что «Зенит» не берет футболиста на второй сбор.

— Да, Саше это сказали, но мне хотелось бы услышать официальную версию от кого-то из руководителей, — заметил Логинов. — Пока ни с кем связаться не удалось. Когда узнаем официальную позицию, тогда станем двигаться дальше.

— Судя по всему, ситуация меняется. Если до этого Кокорин был в первой команде, то теперь его, похоже, переводят во вторую. Не появилось мыслей согласиться на аренду в «Сочи»?

— У Саши до лета действует контракт с «Зенитом». Этому клубу решать, где они его видят — в первой команде или во второй. С «Сочи» никакого соглашения нет, поэтому не вижу смысла его даже упоминать. При всем уважении к этому клубу, его руководству и болельщикам. (Константин Алексеев)