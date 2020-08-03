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Агент Гайча рассказал, когда аргентинец подпишет контракт с ЦСКА

3 августа 2020, 21:15
Адолфо Гайч. Фото instagram.com
Адолфо Гайч. Фото instagram.com

Матиас Фавано, представитель 21-летнего нападающего Адольфо Гайча, объяснил, почему ЦСКА до сих пор не объявил о трансфере аргентинца. Гайч уже прилетел в Москву, а его бывший клуб «Сан-Лоренсо» подтвердил переход футболиста.

— Гайч еще официально не перешел в ЦСКА, мы ждем медобследования, — объяснил агент. — Только после него он все подпишет. Скорее всего, и то, и другое произойдет завтра. Адольфо подпишет контракт на пять лет.
Напомним, «Сан-Лоренсо» принял предложение ЦСКА в размере 8,5 миллиона евро. В текущем сезоне на счету 21-летнего Гайча 5 мячей и 1 результативная передача в 13 матчах за «Сан-Лоренсо» во всех турнирах. (Гоша Чернов)

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