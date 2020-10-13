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Агент Джорджевича: «По предложению «Урала» мы пока подождем, все решится в ближайшие дни»

13 октября 2020, 18:07
Лука Джорджевич. Фото Instagram
Лука Джорджевич. Фото Instagram
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Игорь Глушевич, агент нападающего «Локомотива» Луки Джорджевича, в беседе с «СЭ» рассказал о ситуации его клиента.

— «Урал» проявляет интерес, но мы сегодня не можем дать ответ, — сказал Глушевич «СЭ». — Мы немного подождем и посмотрим на возможные варианты продолжения карьеры. Думаю, все решится в ближайшие дни.

В текущем сезоне Джорджевич не сыграл ни одной минуты в составе «Локомотива». (Сергей Федоров)

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