Агент Чалова: "Понимаем, почему ЦСКА отказался продавать Федора"

Кристиан Эмилле, агент нападающего ЦСКА Федора Чалова, подтвердил "СЭ" информацию, что армейцы отказались продавать 21-летнего форварда в "Кристал Пэлас".

– Федор один из самых ярких футболистов Европы и повышенный интерес к нему совершенно оправдан. В особенности, со стороны одного клуба премьер-лиги, который сделал значительное предложение перекупить его, но ЦСКА отказался от продажи футболиста.

Позиция ЦСКА совершенно понятна – перед ними стоят серьезные цели, и Федор для них самый важный игрок. Мы будем следить за развитием событий и уверены, что в любом случае, Федора ждет большое будущее. (Виталий Айрапетов)