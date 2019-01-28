Агент: "Андерлехт" не делал предложения "Рубину" по Азмуну

"Андерлехт" не ведет переговоры с "Рубином" о переходе нападающего Сердара Азмуна. Об этом сообщил агент 24-летнего футболиста Мехди Хагитали.

Ранее бельгийская газета Nieuwsblad сообщила, что Азмун может перейти в "Андерлехт" за 10 миллионов евро.

– Я читал, что Азмун может перейти в "Андерлехт" за 10 миллионов евро, однако на сегодняшний день данная информация не соответствует действительности. – цитирует ТАСС Хагитали. – Бельгийский клуб не делал официального запроса по трансферу футболиста. В данный момент Сердар полностью сконцентрирован на игре за национальную команду и не обращает внимания на те или иные трансферные слухи.

В составе "Рубина" Азмун проводит четвертый сезон, он забил 17 мячей в 77 играх за клуб. После чемпионата мира в России игрок объявлял о завершении карьеры в сборной, но возобновил выступления и помог команде Ирана пробиться в полуфинал Кубка Азии.