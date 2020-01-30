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Агаларов отправился с «Уфой» на второй сбор

09:49
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«Уфа» отправилась на второй учебно-тренировочный сбор, сообщает официальный сайт клуба.

Сбор пройдет на кипрской Ларнаке с 30 января по 11 февраля.

В состав главной команды на сбор привлечены два футболиста «Уфы-2»: защитник Вячеслав Демин и полузащитник Егор Поздняков.

Состав на сбор выглядит следующим образом:

Вратари: Александр Беленов, Алексей Чернов, Юрий Шафинский;

Защитники: Павел Аликин, Вячеслав Демин, Боян Йокич, Йонуц Неделчару, Алексей Никитин, Александр Пуцко, Александр Сухов, Джемал Табидзе, Денис Терентьев;

Полузащитники: Азер Алиев, Артем Голубев, Данила Емельянов, Кэтэлин Карп, Егор Поздняков, Оливье Тилль, Остон Урунов, Кирилл Фольмер, Даниил Фомин;

Нападающие: Гамид Агаларов, Ловро Бизяк, Андрес Вомбергар, Николай Гиоргобиани, Андрей Козлов, Вячеслав Кротов, Дмитрий Сысуев.

Дополнительная информация

http://www.fcufa.pro/component/k2/nachalsya-vtoroj-uchebno-trenirovochnyj-sbor-fk-ufa

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