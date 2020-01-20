Аджоев считает, что увеличение числа команд в РПЛ повысит конкуренцию в чемпионате страны. И вот почему

Руководитель тульского «Арсенала» Гурам Аджоев отметил, что увеличение команд в РПЛ позволит в большей мере задействовать стадионы, являющиеся наследием чемпионата мира 2018 года.

— Вряд ли это снижение уровня чемпионата России из-за добавления команд из ФНЛ произойдет, — цитирует ТАСС Аджоева. — Те команды, которые находятся на лидирующих позициях в ФНЛ, имеют, как правило, и хорошие условия, и неплохие возможности. За счет них уровень РПЛ точно не упадет. Наоборот, они должны повысить конкуренцию в нашем чемпионате.

На сегодняшний день во многих городах существуют очень хорошие условия для клубов РПЛ. Это является наследием чемпионата мира, когда по всей стране были построены великолепные стадионы, тренировочные базы. Все это обязательно должно использоваться и работать.

Кроме того, увеличение команд в РПЛ предполагает большее количество матчей, так будет интереснее для болельщиков. Игры будут проходить в летние месяцы на качественных полях. Появится возможность увеличить и посещаемость, потому что в теплую погоду всегда приятно прийти и поддержать свою команду в комфортных условиях.