Аджоев прокомментировал штраф «Арсенала» за баннер с Терешковой
20 марта 2020, 08:45
Руководитель тульского «Арсенала» Гурам Аджоев прокомментировал штраф клуба за баннер с изображением героя Советского Союза и первой в мире женщины-космонавта Валентины Терешковой с надписью «Валя, ты просто космос». Туляки должны выплатить 50 тысяч рублей.
— Есть пункт регламента, в котором указано, что нельзя проносить несогласованные баннеры, — цитирует Аджоева News.ru. — Ничего страшного. Оштрафовали и оштрафовали. Всё хорошо. Это не отменяет тот факт, что Валентина Терешкова — великая женщина.
Дополнительная информация:
https://news.ru/football/adzhoev-boyus-rpl-ne-nachnyotsya-v-aprele/
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