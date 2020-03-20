Аджоев прокомментировал штраф «Арсенала» за баннер с Терешковой

Руководитель тульского «Арсенала» Гурам Аджоев прокомментировал штраф клуба за баннер с изображением героя Советского Союза и первой в мире женщины-космонавта Валентины Терешковой с надписью «Валя, ты просто космос». Туляки должны выплатить 50 тысяч рублей.

— Есть пункт регламента, в котором указано, что нельзя проносить несогласованные баннеры, — цитирует Аджоева News.ru. — Ничего страшного. Оштрафовали и оштрафовали. Всё хорошо. Это не отменяет тот факт, что Валентина Терешкова — великая женщина.