Адвокат жены Аршавина: "ФСБ опросила Алису по поводу ее заявления на Андрея"

Александр Добровинский, адвокат Алисы Аршавиной, супруги бывшего нападающего сборной России и "Зенита" Андрея Аршавина, подтвердил "СЭ", что его клиент подала заявление на мужа в ФСБ.

Алиса описала угрозы, которые поступают ей от Андрея: в частности, описала встречу, на которую Аршавин приехал с лицами, которые демонстрировали удостоверения УФСБ и оказывали давление. В связи с этим Аршавина требует установить, на каком основании действовали представители ведомства и провести проверку о законности их действий.

– Алиса действительно обратилась в ФСБ, – сказал Добровинский. – Все, что написано в заявлении, правда – она мне об этом говорила.

– На какой все стадии находится?

– Алису опросили. Потом еще ей звонил кто-то из сотрудников, занимающихся этим делом. Теперь ждем результатов.

– Андрея допрашивали?

– Не знаю – он мне не докладывает.

– Его сторона молчит. Понимаете почему?

– А что им говорить? Что вообще можно в такой ситуации сказать? (Арман Мкртчян)​