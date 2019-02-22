Адвокат жены Андрея Аршавина: "В ФСБ идет проверка по заявлению Алисы на футболиста"

Марина Дубровская, адвокат Алисы Аршавиной, супруги бывшего капитана сборной России Андрея Аршавина прокомментировала "СЭ" ход разбирательств по заявлению своего клиента в полицию и ФСБ.
Как утверждает Алиса, Аршавин вместе с незнакомыми людьми отобрал у нее Mercedes GL 350, а также угрожал тюрьмой, если она не вернет деньги в размере миллиона евро, которые форвард когда-то ей давал.
В случае, если вина Аршавина будет доказана, ему грозит наказание сразу по нескольким статьям УК РФ. По этому поводу супруга игрока обратилась в полицию.
Также она подала заявление в ФСБ, где описала угрозы, которые поступают ей от Андрея. В частности, описала встречу, на которую Аршавин приехал с лицами, которые демонстрировали удостоверения УФСБ и оказывали давление. В связи с этим Аршавина просит установить, на каком основании действовали представители ведомства и провести проверку о законности их действий.
– Завели ли дело по заявлению Алисы? – вопрос Дубровской.
– Срок рассмотрения еще не закончился. На это отводится десять дней. Пока идет проверка.
– Допрошен ли Андрей?
– Мне это неизвестно.
– Что с заявлением в ФСБ?
– Там тоже идет проверка. Обращения последовали примерно в одно время. (Арман Мкртчян)