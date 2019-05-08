Адвокат Стукалова уверена: состояние колена Кокорина будет ухудшаться

Адвокат форварда "Зенита" Александра Кокорина Татьяна Стукалова считает, что пребывание в заключении негативно отразиться на здоровье ее клиента.
- Насколько известно, Кокорин и Мамаев собираются вернуться в футбол, - сказала Стукалова. -СИЗО не интересует, какие процедуры назначены. Состояние колена (Кокорина - прим. "СЭ") будет ухудшаться. (Александр Рогулев)
Суд приговорил форварда "Зенита" Александра Кокорина и его брата Кирилла к заключению в колонии общего режима на 1 год и 6 месяцев, полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева и детского футбольного тренера Протасовицкого - на 1 год и 5 месяцев. Они стали участниками двух драк в центре Москвы утром 8 октября 2018 года, в которых пострадали водитель Виталий Соловчук, директор департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.
Кокорин и Мамаев приговорены к заключению в колонии!
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https://www.sport-express.ru/football/rfpl/reviews/kokorin-i-mamaev-prigovoreny-k-tyuremnomu-sroku-1542909/