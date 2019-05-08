Адвокат Ромашов – об УДО Кокорина и Мамаева: "Возможно только после вступления в силу приговора"

Адвокат нападающего "Зенита" Александра Кокорина Андрей Ромашов после завершения заседания и оглашения приговора в здании Пресненского суда Москвы выразил надежду, что апелляция позволит снизить срок.

Ромашов отметил, что условно-досрочное освобождение возможно только после вступления в силу приговора.

– УДО по тяжким статьям допускается после отбытия срока. В нашем случае половина уже прошла. На сегодняшний день они отдали 10 месяцев, для УДО достаточно девяти. Естественно, УДО возможно только после вступления в силу приговора.

Есть же пределы разумного. 10 свидетелей по первому эпизоду высказались в пользу подсудимых. Показания потерпевшего лживые, постоянно путаются. При этом приговор был основан на слова потерпевших. Спрашивается: "Зачем мы тогда вообще слушали свидетелей?"

Когда они вернутся домой? Скоро. В этом деле идут гонки. Весь процесс мы сидели до 9-10 вечера. С той же скоростью будет процесс апелляции. Я надеюсь, что она снизит срок, – сказал Ромашов.

Сегодня, 8 мая, прошло очередное заседание по делу об участии Александра Кокорина, его брата Кирилла, хавбека Павла Мамаева и детского футбольного тренера Александра Протасовицкого в двух драках в центре столицы в октябре 2018 года. В них пострадали водитель Виталий Соловчук, директор департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

Суд приговорил братьев Кокориных к заключении в колонии общего режима на 1 год и 6 месяцев, Мамаева и Протасовицкого – на 1 год и 5 месяцев. (Александр Рогулев)

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