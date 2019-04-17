Адвокат Ромашов - о деле Кокорина и Мамаева: "Судя по тому, что нам показали видео, нас готовят к главному потерпевшему - вип-персоне"

Адвокат Александра Кокорина Андрей Ромашов заявил, что защита будет требовать изменения меры пресечения для братьев Кокорины, Павла Мамаева и Александра Протасовицкого. Сегодня пройдет заседание Мосгорсуда по апелляции о мере пресечения для братьев Кокориных, Мамаева и Протасовицкого в виде ареста до 25 сентбря.

После этого назначены шестые слушания по существу дела в Пресненском районном суде. Накануне на заседании участники процесса смотрели видео двух драк, в которой пострадали водитель ведущей Первого канала Виталий Соловчук, а также чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор "НАМИ" Сергей Гайсин.

– Судя по тому, что нам показали видео, нас готовят к главному потерпевшему. Он же у нас вип-персона, – заявил адвокат корреспонденту "СЭ". – Сегодня мы будем требовать изменения меры пресечения. Все свидетели подтвердили, что предварительного сговора не было (Александр Рогулев)