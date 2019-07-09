Адвокат рассказал про первый день Мамаева и Кокорина в тюрьме

Адвокат Павла Мамаева Игорь Бушманов рассказал, как его клиент, а также Александр Кокорин провели первый день в тюрьме. По его словам, футболисты просили передать им нормальную еду, и кое-какие бытовые предметы.

Пока футболисты находятся на карантине, и в это время могут встречаться только с защитниками и адвокатами. Родственники пока к ним приехать не могут.

- Понимаете, пересыльная тюрьма сильно отличается от следственного изолятора, в котором они до этого находились, - цитирует Бушманова 360tv.ru. - Там они могли заказывать ту же воду, здесь таких возможностей нет. Поэтому соответственно они попросили какие-то вещи и продукты первой необходимости им передать.

Они пока на карантине, когда содержатся все вместе. Карантин обычно длится от недели до двух. В среднем, десять дней. Дальше будет распределение в отряд. Возможно, в один. Но все подробности я узнаю и уточню по приезду в колонию.