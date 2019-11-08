Адвокат Протасовицкого: «Сегодня Александр отправился домой, для него это большая радость»

Адвокат Александра Протасовицкого, Татьяна Прилипко, прокомментировала выход на свободу своего подзащитного. Протасовицкий был осужден на 1 год и 5 месяцев за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года, он отбывал наказание в ИК-6 Брянской области, что в городе Клинцы. Вместе с ним в тех драках принимали участие футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин, а также младший брат последнего, Кирилл. Все трое также были осуждены, отбывали срок в ИК-4 Белгородской области, они вышли на свободу по УДО 17 сентября.

— Наконец наступил тот день, когда Александр Сергеевич (Протасовицкий — прим. «СЭ») вышел на свободу, — сказала Прилипко. — Сегодня перед ним открылись двери, и он отправился домой, это для него большая радость. Не знаю, что еще можно сказать по этому поводу. (Иван Торопцев)

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