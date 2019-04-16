Адвокат Прилипко: "Очевидно по мимике Пака, что конфликт исчерпан"

Татьяна Прилипко, адвокат Александра Протасовицкого, после заседания Пресненского суда города Москвы по делу форварда "Зенита" Александра Кокорина и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева пообщалась с журналистами.

- Что на видео? Прокурор озвучивала крайне жесткие вещи.

- Вы же видели, что мы озвучивали другие. Глаза, как вы понимаете, одинаково смотрят. Почему я высказалась так про прокурора: нужно говорить то, что видишь, а не то, что хочется видеть. Настолько бесстыдно так передергиваются моменты. Она считает, что так выполняет работу. Прокурор в первую очередь должен быть объективен.

- В Кофемании действительно был эпизод примирения?

- По сути, да. Там было видно, что Кокорин потом подошел к Паку. И Пак улыбается. Очевидно по мимике, что конфликт исчерпан. Он совершенно спокойно разговаривает. Было видно, что агрессии у ребят нет, что ее не было до тех пор, пока не произошло какое-то заявление с его стороны: что он агрессивно захлопывает ноутбук и готов к бою, как я сказала.

Понимаете, я долго работала на стороне обвинения. Мне стыдно на нее смотреть из-за ее высокомерия, хамства по отношении к нам. Что это такое? "У вас глаза не те"! Мы взрослые люди. Мы все видим одни и те же картинки одними и теми же глазами. Поэтому не надо говорить, что чёрное - это белое. И наоборот. (Илья Егоров)

Напомним, братья Кокорины, Мамаев и Протасовицкий были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года, в результате которых были избиты водитель ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой – Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

3 апреля решением Пресненского районного суда срок ареста обвиняемых был продлен сразу на полгода – до 25 сентября. Адвокаты опротестовали это решение.

Суд над Кокориным и Мамаевым: Live