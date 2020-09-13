Адвокат подтвердил, что «Фейеноорд» хочет арендовать Спаича

Защитник «Краснодара» Урош Спаич близок к переходу в «Фейеноорд» на правах аренды, сообщает De Telegaraf со ссылкой на Fox Sports.

Технический директор голландского клуба Франк Арнесен ведет переговоры с агентом 27-летнего защитника. По словам главного тренера «Фейеноорда» Дика Адвоката, трансфер еще не оформлен, но на следующей неделе сербский футболист прилетит в Голландию.

Спаич в «Краснодар» перешел в мае 2018 года. В прошлом сезоне он провел 15 матчей в российском чемпионате, забил один гол. В новом сезоне Урош Спаич еще не выходил на поле.