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Адвокат подтвердил, что «Фейеноорд» хочет арендовать Спаича

13 сентября 2020, 10:14
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Защитник «Краснодара» Урош Спаич близок к переходу в «Фейеноорд» на правах аренды, сообщает De Telegaraf со ссылкой на Fox Sports.

Технический директор голландского клуба Франк Арнесен ведет переговоры с агентом 27-летнего защитника. По словам главного тренера «Фейеноорда» Дика Адвоката, трансфер еще не оформлен, но на следующей неделе сербский футболист прилетит в Голландию.

Спаич в «Краснодар» перешел в мае 2018 года. В прошлом сезоне он провел 15 матчей в российском чемпионате, забил один гол. В новом сезоне Урош Спаич еще не выходил на поле.

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