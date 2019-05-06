Татьяна Прилипко, адвокат детского футбольного тренера Александра Протасовицкого, во время прений по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в Пресненском суде Москвы сделала заявление о двух потерпевших. Форвард "Зенита", его брат Кирилл Кокорин, полузащитник "Краснодара" и его друг Протасовицкий были взяты под стражу после двух драк в центре Москвы 8 октября 2018 года, в результате которых пострадали водитель Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

– У меня сложилось мнение, что и Пак, и Соловчук очень похожи. Они высокомерные, страдают повышенным самолюбием, и не очень воспитанные. Ерунда, а все же: в 9 утра государственный чиновник, на мой взгляд, должен находиться в рабочем кабинете, предварительно позавтракав дома, а не завтракать в кафе. На мой взгляд, это какой-то моветон, – сказала Прилипко. (Александр Рогулев)

Суд Кокорина и Мамаева: начались прения. Live!