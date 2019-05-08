Адвокат Мамаева: "Справедливости в этом деле достигнуто не было"

Адвокат полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева Игорь Бушманов прокомментировал обвинительный приговор в адрес своего подзащитного.

8 мая Пресненский суд Москвы приговорил футболиста к 1 году и 5 месяцам заключения в колонии общего режима. 1 год и 5 месяцев также получил детский футбольный тренер Александр Протасовицкий. Нападающего "Зенита" Александра Кокорина и его младшего брата Кирилла приговорили к 1 году и 6 месяцам заключения.

Александр и Кирилл Кокорины, Павел Мамаев и Александр Протасовицкий были взяты под стражу после двух драк в центре Москвы 8 октября 2018 года, в результате которых пострадали водитель Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

– Все слышали, что суд фактически согласился с предложением о мере наказания, которое просил гособвинитель, – сказал Бушманов. – Единственное – суд переквалифицировал действия подзащитных по статье "Хулиганство", исключил признак совершения преступления по предварительному сговору группой лиц, перешел к первой части этой статьи, которая говорит о менее тяжком составе преступления. Также суд исключил излишне вмененную квалификацию, связанную с предварительным сговором группы лиц, а в остальном оставил все так, как предлагал гособвинитель, – сказал Бушманов.

– Почему, на ваш взгляд, это не повлияло на приговор? Обвинение смягчилось, но сроки – нет.

– Суд не связан с позицией гособвинителя, соответственно, сам определяет, какое решение будет справедливым.

– Вы считаете решение несправедливым?

– Мы считаем, что оснований вменять статью 213 ("Хулиганство" – Прим. "СЭ") нет. Соответственно, за другие составы преступления уголовная ответственность, связанная с лишением свободы, не предусматривается.

– Можете назвать итоги суда беззаконием?

– Могу сказать, что справедливости в этом деле достигнуто не было. Мы представили аргументы и доказательства, но, к сожалению, не все они были учтены. Важные доказательства, которые мы предоставили, суд почему-то посчитал недостаточными для того, чтобы допустить их к делу, хотя это не так. Наша позиция была обоснована и на позиции высших инстанций, Верховного суда, на который мы ссылались. Мы говорили, что нельзя всем отвечать за действия одного человека. Это относится и к эпизоду с Паком. Суд посчитал, что Мамаев сидел за столом, но должен отвечать за действия другого человека, который являлся участником эпизода. (Иван Торопцев)

Приговор для Кокорина - 1 год и 6 месяцев, Мамаева - 1 год и 5 месяцев. Live!