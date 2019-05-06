Адвокат Павла Мамаева Игорь Бушманов ​в ходе заседания Пресненского суда Москвы по инцидентам с участием игрока "Краснодара" и форварда "Зенита" Александра Кокорина рассказал о деталях перевода 500 тысяч рублей на имя водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука.

По его словам, потерпевший может получить деньги в любой момент.

– Он может в любой момент получить эту сумму, предъявив паспорт и номер перевода, – сказал Бушманов.

Подсудимые обвиняются в участии в двух драках 8 октября 2018 года, в результате которых пострадали водитель Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин. (Александр Рогулев)

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