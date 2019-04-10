Адвокат Мамаева: "Показания свидетеля Андрацкого абсолютно сумбурные"

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, после второго дня слушаний по делу его клиента и нападающего "Зенита" Александра Кокорина дал комментарий журналистам.

В среду в суде были заслушаны показания двух свидетелей: Геннадия Куропаткина и Андрея Андрацкого.

Заседание возобновится в четверг, 11 апреля.

Кокорин и Мамаев были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года, в результате которых были избиты водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой – Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

3 апреля решением Пресненского районного суда срок ареста обвиняемых был продлен сразу на полгода – до 25 сентября. Адвокаты опротестовали это решение.

- Сегодня мы заслушали двух свидетелей, которые указывают на те или иные обстоятельства, на которые обращает внимание, в том числе, сторона защиты. Это, прежде всего, что никакой группы лиц не было, как и не было предварительного сговора. Все действия происходили хаотично. Каждый из подсудимых совершал те или иные действия, которые могут обладать признаками уголовной составляющей, либо нет.

Один из свидетелей подтверждает факт психологического давления в ходе допроса, вчера также два свидетеля на это указывали. Те показания, которые фиксировались в ходе следствия, не полностью отражали, либо отражали именно позицию обвинения, а не то, что было на самом деле. Эти факты выявляются в суде, и полагаю, что судья даст объективную оценку и будет исходить из тех показаний, которые даются на судебном заседании. Мы все имеем возможность их слышать и тоже давать оценку.

- Можно сказать, что показания баристы Андрацкого можно не слушать, учитывая, что он постоянно менял слова?

- Его слова абсолютно сумбурные. Те показания, которые давались во время предварительного следствия, друг другу противоречили. Сегодня он то одно говорил, то другое. На его показаниях достоверные выводы построить невозможно. Они для процесса доказывания никакой процессуальной роли не являют.

- Как физически себя чувствуют ребята, учитывая, что они два дня подряд с утра до вечера в суде?

- Настрой позитивный, на скорейшее продолжение процесса по делу. Усталость может присутствовать, но учитывая, что уже длительное время они находятся под стражей, это ничто по сравнению с тем, что было на предыдущем этапе. Все настроены приезжать в суд, участвовать в исследовании доказательств и подойти к финальной точке.

- То, что они каждый день видят жен, на них положительно влияет?

- Безусловно, это эмоционально поддерживает любого нормального человека. (Александр Рогулев)

Суд над Кокориным и Мамаевым: Live