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Адвокат Мамаева подал жалобу на решение суда

20 января 2020, 20:33
Павел Мамаев. Фото Виталий Тимкив
Павел Мамаев. Фото Виталий Тимкив
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Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Ростова» Павла Мамаева, заявил, что подал кассационную жалобу на приговор Мосгорсуда.

По решению, принятому 13 июня 2019 года, сроки наказания Мамаеву, а также игроку «Зенита» Александру Кокорину, его брату Кириллу и другу футболистов Александру Протасовицкому, осужденным в мае за две драки в центре Москвы, были оставлены в силе.

— В прошлом году еще кассационную жалобу подавали, — приводит РБК слова Бушманова. — Обжалуем апелляционный приговор суда. Я в своей жалобе указываю на не соответствующую фактическим обстоятельствам дела квалификацию, касающуюся действий Мамаева как хулиганства. Просим отменить апелляционный приговор и вернуть дело на новое апелляционное рассмотрение.

В мае 2019 года Мамаев, Кокорины и Александр Протасовицкий получили реальные сроки за участие в двух драках в центре Москвы осенью 2018 года.

Дополнительная информация

https://sportrbc.ru/news/5e2574a79a79476f42abcc22

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