Адвокат Мамаева: "Павла содержат под стражей за преступление, которое он фактически не совершал"

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, рассказал "СЭ" о состоянии дела об участии его подзащитного, а также форварда "Зенита" Александра Кокорина​, его младшего брата Кирилла и детского тренера Александра Протасовицкого в двух драках в центре Москвы в начале октября 2018 года. Все четверо обвиняемых содержатся под стражей в столичном СИЗО-2 "Бутырка". Изначально Кокориных, Мамаева и Протасовицкого арестовали до 8 декабря 2018, потом срок был продлен до 8 февраля этого года.

– Пока подвижек в деле нет, – сказал Бушманов. – Ждем информации от следствия, чтобы по возможности приступить к ознакомлению с материалами уголовного дела.

– Когда рассчитываете начать?

– Думаю, с такими темпами процесс не очень скоро завершится. Следствие будет именно так строить свою процессуальную политику. Пока ждем, когда следователь предоставит материалы дела. Я обратился с жалобой в прокуратуру на волокиту, сейчас она рассматривается. Надеюсь, что это подстегнет следствие к скорейшей выдаче всех документов.

Когда ознакомимся с материалами, следствие составит обвинительное заключение и его направит в прокуратуру.

– Вероятность, что 8 февраля обвиняемых освободят из-под стража, крайне мала?

– Если следователь не выйдет с очередным ходатайствам о продлении, то тогда по истечении срока ареста людей могут освободить. Если же последует обращение с подобной инициативой, то суд еще раз рассмотрит либо просьбу о продлении содержания под стражей, либо возможность изменения меры пресечения.

При этом практика показывает, что суды чаще удовлетворяют ходатайства следствия чем отказывают. Пока сроки для предоставления ходатайства в суд не наступили, поэтому, надеюсь, что процесс на этой неделе наладится и мы начнем знакомиться с документами.

– Как Мамаев ко всему этому относится?

– Он всегда держится крепко и настроен позитивно. Павел рассчитывает, что рано или поздно по делу будет принято законное и обоснованное решение, а не как сейчас. Ведь то, что Мамаева содержат под стражей за преступление, которое он фактически не совершал. (Арман Мкртчян)