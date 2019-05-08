Адвокат Мамаева: "Павел намерен продолжить спортивную карьеру вне зависимости от решения "Краснодара"

Адвокат полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева Игорь Бушманов заявил, что его подзащитный намерен продолжать спортивную карьеру.

8 мая Пресненский суд Москвы приговорил футболиста к 1 году и 5 месяцам заключения в колонии общего режима. 1 год и 5 месяцев также получил детский футбольный тренер Александр Протасовицкий. Нападающего "Зенита" Александра Кокорина и его младшего брата Кирилла приговорили к 1 году и 6 месяцам заключения.

Александр и Кирилл Кокорины, Павел Мамаев и Александр Протасовицкий были взяты под стражу после двух драк в центре Москвы 8 октября 2018 года, в результате которых пострадали водитель Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

– Мамаев успел вам что-то сказать после приговора?

– Павел стоически воспринимает все решения суда. 13 мая мы с ним увидимся, все обсудим и решим вопрос о дальнейшем обжаловании приговора.

– Можете ли сказать что-то о перспективах спортивной карьеры Павла? Он все еще является футболистом "Краснодара"?

– В настоящее время – да. В любом случае, вне зависимости от решения клуба, Мамаев намерен продолжить спортивную карьеру. Полагаю, этому ничто не помешает, в том числе и нахождение в СИЗО. Он продолжает поддерживать физическую форму по мере возможности, уверен, что когда он выйдет, найдет возможность применить свои способности.

Ранее "Краснодар" подал заявление на расторжение контракта с Мамаевым в палату по разрешению споров РФС. Соглашение футболиста с клубом рассчитано до 31 декабря 2019 года. (Иван Торопцев)

Приговор для Кокорина - 1 год и 6 месяцев, Мамаева - 1 год и 5 месяцев. Live!