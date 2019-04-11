Адвокат Мамаева: "Пак обязательно будет опрошен, потому что он - обязательный участник судебного процесса"

Игорь Бушманов, адвокат хавбека "Краснодара" Павла Мамаева, заявил, что чиновник Минпромторга Денис Пак будет опрошен в связи с делом футболистов. В четверг в Пресненском суде города Москвы состоялось очередное заседание, на котором были заслушаны показания Виталия Соловчука - водителя ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой.

- Есть понимание, зачем задаются такие странные вопросы?

- Есть ряд обстоятельств, которые не имеют отношения к предмету доказанного. Но оно создает негативный фон. Видимо, не имея достаточных доказательств, подтверждающих объективную сторону преступления, прокурор пытается создать иллюзию обвинения. Это такой психологический ход.

- Правильно понимаю, что будет 38 свидетелей от прокуратуры и 40 свидетелей от защиты?

- Когда стадия дойдет до доказательств от защиты, каких-то свидетелей мы можем привести, в том числе и из того списка, который прокурор посчитает невозможным вызывать. Это может быть как десять свидетелей, так и сорок пять. Ну и представим доказательство для подтверждения своей позиции.

- Когда будут допрашивать Пака?

- Мы задавали этот вопрос гособвинителю, но не получили ответ на вопрос, когда он явится и что препятствует его явке. Сначала допрашивают всех потерпевших. В любом случае, они будут обязательно опрошены, потому что являются обязательными участниками процесса, их показания важны. Поэтому у нас будет возможность допросить их. (Илья Егоров)

Напомним, Мамаев и форвард "Зенита" Александр Кокорин были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года, в результате которых были избиты водитель ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой – Виталий Соловчук, Пак и Гайсин.

3 апреля решением Пресненского районного суда срок ареста обвиняемых был продлен сразу на полгода – до 25 сентября. Адвокаты опротестовали это решение.

Суд над Кокориным и Мамаевым: Live