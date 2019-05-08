Адвокат Мамаева: "На следующей неделе встретимся с Павлом и решим, как обжаловать приговор"

Адвокат полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева Игорь Бушманов рассказал о дальнейших перспективах подзащитного после оглашения приговора.

8 мая Пресненский суд Москвы приговорил футболиста к 1 году и 5 месяцам заключения в колонии общего режима. 1 год и 5 месяцев также получил детский футбольный тренер Александр Протасовицкий. Нападающего "Зенита" Александра Кокорина и его младшего брата Кирилла приговорили к 1 году и 6 месяцам заключения.

Александр и Кирилл Кокорины, Павел Мамаев и Александр Протасовицкий были взяты под стражу после двух драк в центре Москвы 8 октября 2018 года, в результате которых пострадали водитель Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

- Павел может выйти раньше?

- Для этого есть другая судебная инстанция, есть основания для изменения меры наказания, связанная с условно-досрочным освобождением. Есть правовые методы, которые позволяют выйти на свободу раньше окончания срока.

- Сколько времени уйдет на апелляцию?

- Если предположить, что сегодня приговор приступил в силу, то уже сейчас есть право обратиться в суд с ходатайством о досрочном освобождении. Закон позволяет просить об УДО по истечении половины срока, если преступление - легкой или средней тяжести.

- Ваш коллега сказал, что из СИЗО не освобождают по УДО.

- Бывают случаи, когда осужденные остаются отбывать наказание в СИЗО. В такой ситуации вопрос о досрочном освобождении рассматривает районный суд. В нашем случае - Тверской.

- Сейчас все останутся в СИЗО, или же отправятся в колонию?

- Мы пока не можем об этом говорить. Еще не решен вопрос апелляционного обжалования. В зависимости от решения апелляционной инстанции будут решаться остальные вопросы.

- Павла могут оставить в "Бутырке" в хозотряде?

- Это будет решать администрация изолятора. Администрация может как оставить, так и направить человека отбывать наказание по месту, к которому он будет приписан.

На 10 июня, если исходить из коэффициента 1,5, который учитывается для людей, находящихся под стражей в СИЗО, будет уже год отбытия наказания.

- Павел пока не определился, будете вы подавать апелляцию или нет?

- Сейчас все осужденные написали заявление о том, что желают воспользоваться правом апелляционного обжалования. На следующей неделе каждый из них встретится со своим защитником и окончательно обсудит правовую позицию. Есть разные способы обжалования: кассационный, апелляционный. Мы все обсудим и определимся, чем мы хотим воспользоваться. (Иван Торопцев)

Кокорин и Мамаев приговорены к заключению в колонии!