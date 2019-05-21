Адвокат Кокорина сообщила о многочисленных нарушениях в приговоре

Татьяна Стукалова, адвокат нападающего "Зенита" Александра Кокорина, заявила, что приговор футболисту содержит многочисленные нарушения.

- Защита внимательно вычитала весь приговор, нашла там очень много нарушений применений норм процессуального права, применений уголовного закона, - приводит слова Стукаловой "РИА Новости". - Позиция у защиты остается практически та же самая, какая была в период судебного следствия. Не согласны с тем, что оценка показаний свидетелей дана неправильно. Весь приговор основан на показаниях потерпевших. Противоречия, которые не были устранены в ходе судебного следствия, должны были идти в пользу подсудимых, а суд этого не сделал.

Напомним, Кокорин вместе с хавбеком "Краснодара" Павлом Мамаевым в октябре 2018 года были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы. Пресненский суд 8 мая приговорил футболиста "Зенита" к одному году и шести месяцам колонии общего режима, а игрока "быков" - к полутора годам.

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