Адвокат Кокорина рассказал, как будут искать свидетельницу, которая не пришла в суд

Андрей Ромашов, адвокат нападающего "Зенита" Александра Кокорина рассказал о ходе сегодняшнего заседания Пресненского суда Москвы и ответил на вопрос, как будут искать свидетельницу, которая видела момент конфликта футболиста с водителем Виталием Соловчуком.

- Откуда взялся счет на 400 тысяч?

- Счета, которые демонстрируются в СМИ, не соответствуют действительности.

- Какая реальная сумма?

- Помню, что в "Кофемании" погуляли на 17 тысяч рублей. В другом заведении - что-то около того или даже меньше.

- Как оцените итоги сегодняшнего заседания?

- Джафарова сообщила причины нанесения побоев Соловчуку, что ранее подтверждали другие свидетели.

- Почему Джафарова так нервничала?

- Ох, если бы вы встали за кафедру, я бы на вас посмотрел. И потом: Джафарова сообщила, при каких обстоятельствах проводился допрос у следователя: на нее кричали, пришлось заменять один из протоколов допроса. Эти показания Джафаровой, занесенные в протокол, буквально побуквенно, соответствуют показаниям еще трех свидетелей. Понятно, кто автор всего. Почему нервничала? Наверное, пригрозили: "Говори, как надо!". Я просто предполагаю. Но оценку потом делает суд. При допросе Пака и Гайсина вчера мы обратили внимание, что оба дают показания по записям. Из-за этого я отказался задавать ему вопросы по существу, только дополнительно спрашивал. О чем это говорит?

- Я не могу судить. Вы - адвокат.

- Если человек рассказывает, что действительно было, ему записи не нужны. Если какие-то детали нужно подредактировать, тут нужны записи.

- Почему показания охранника разнились с протоколом?

- А показания охранника сравнимы с показаниями еще двух свидетелей. Почему разнятся? На первых стадиях им демонстрировали запись и спрашивали по ним показания. А в суде они дают показания по своим воспоминаниям.

- Как будут искать свидетельницу Александру Поздняковене? Через посольство?

- Нет. Если нам не удастся содействовать суду к понедельнику, как мы обещали, то ее показания будут оглашены в соответствии с законом. Когда гражданин другого государства отказывается являться в суд, его показания подлежат безусловному соглашению. (Илья Егоров)

Напомним, Кокорин вместе с хавбеком "Краснодара" Павлом Мамаевым были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года, в результате которых были избиты водитель ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой – Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

3 апреля решением Пресненского районного суда срок ареста обвиняемых был продлен сразу на полгода – до 25 сентября.

Суд над Кокориным и Мамаевым: Live