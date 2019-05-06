В понедельник возобновился процесс над нападающим "Зенита" Александром Кокориным, его братом Кириллом, полузащитником "Краснодара" Павлом Мамаевым и детским тренером Александром Протасовицким.

Подсудимые обвиняются в участии в двух драках в центре Москвы 8 октября 2018 года, в результате которых пострадали водитель Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

В суде начались прения: Андрей Ромашов, адвокат Александра Кокорина, заявил, что противоречия между показаниями потерпевшего и подсудимого не были устранены, что должно толковаться в пользу подсудимых.

– По первому эпизоду: причинение легких повреждений Соловчуку группой лиц по предварительному сговору, – сказал Ромашов. – Противоречия между показаниями потерпевшего и подсудимого не устранены, что только что продекларировал нам государственный обвинитель. Что толковаться должно в пользу подсудимых по презумпции невиновности.

Обвинитель говорит, что у подсудимых был предварительный сговор, чтобы показать свое физическое превосходство. Но так почему в клубе "Эгоист" они вели себя достойно, судя по показаниям многочисленных свидетелей, никак не связанных с подсудимыми? Почему намерение появилось только на выходе на улицу? (Александр Рогулев)​

Обвинение назвало срок для Кокорина и Мамаева. Live суда!